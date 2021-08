Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ultime doute pour Lionel Messi ?

Publié le 5 août 2021 à 5h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone va participer au traditionnel Trophée Gamper ce week-end et ouvrira sa saison de Liga la semaine prochaine, Lionel Messi ne devrait pas faire partie de l’équipe selon The Athletic. Cependant, la situation a évolué ces dernières heures.

Cela fait à présent plusieurs semaines que Lionel Messi semble avoir pris sa décision de renouveler son contrat qui a expiré le 30 juin dernier au FC Barcelone. Cependant, et alors qu’un accord aurait été trouvé pour un salaire diminué de 50% et évolutif sur plusieurs années, l’officialisation se fait attendre. Et d’après différents médias, la cause serait purement financière. En raison du plafond salarial instauré en Liga, le FC Barcelone devrait continuer à dégraisser pour pouvoir définitivement boucler le dossier Messi. Son retour sur la pelouse du Camp Nou pourrait cependant avoir un bon retard. Mais ça, c'était avant les grosses rentrées d'argent de mercredi au FC Barcelone.

Le feuilleton était parti pour s'éterniser, mais...