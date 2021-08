Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après son départ de Barcelone, Lionel Messi en approche ?

Publié le 5 août 2021 à 21h15 par Th.B. mis à jour le 5 août 2021 à 21h18

Désormais libre de s’engager avec le club de son choix après que le FC Barcelone ait officialisé son départ ce jeudi, Lionel Messi pourrait bel et bien poursuivre sa riche carrière au PSG.

Alors que le FC Barcelone a officialisé le départ de Lionel Messi ce jeudi soir en raison de l’impossibilité de se mettre d’accord au niveau économique à cause du plafond salarial instauré en Liga, l’ex-capitaine du Barça est à présent sans club. De quoi permettre aux vieilles rumeurs de refaire surface, que ce soit du côté de Manchester City, de la MLS ou encore des Newell’s Old Boys. Sans oublier le PSG, pour qui une arrivée de Messi serait plus qu’une possibilité.

Lionel Messi à deux pas du PSG ?