Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi avait prévenu Joan Laporta...

Publié le 5 août 2021 à 20h00 par La rédaction mis à jour le 5 août 2021 à 20h15

Si tout semblait ficelé pour la prolongation de contrat de Lionel Messi, la donne a drastiquement changé ce jeudi soir jusqu'à l'officialisation de son départ. L’Argentin ne se serait pas montré convaincu par le projet sportif et la situation économique dans laquelle se trouve le FC Barcelone et aurait dit à son président qu'il n'allait pas prolonger.

C’était déjà le feuilleton de l’été dernier, c’est encore celui de cette année et le sera pendant un petit moment désormais. Un an plus tard, Lionel Messi n'avait jusqu'ici toujours pas prolongé son contrat au FC Barcelone et ne le fera pas comme le club culé l'a confié dans un communiqué ce jeudi. En raison de problèmes financiers, le Barça n'a pas été en mesure de trouver un accord. Pourtant, Messi avait déjà fait un important effort financier, mais affichait des doutes concernant l'effectif.

Lionel Messi avait des doutes