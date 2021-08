Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria, Lopez… Mandanda envoie un énorme message sur sa situation !

Publié le 8 août 2021 à 2h45 par A.M.

Malgré l’arrivée d’un concurrent dans les buts de l’OM, Steve Mandanda assure qu’il comprend parfaitement la situation.

Très actif depuis l’ouverture du mercato avec l’arrivée de huit renforts, l’OM a notamment obtenu le prêt avec option d’achat de Pau Lopez qui débarque en provenance de l’AS Roma. Et le portier espagnol ne sera pas simplement le successeur de Yohann Pelé puisqu’il sera un numéro 1 bis pour concurrencer Steve Mandanda. L’international français comprend d’ailleurs ce choix.

Mandanda comprend l’arrivée de Lopez