Mercato - OM : Pau Lopez, concurrence... Les vérités de Steve Mandanda !

Publié le 6 août 2021 à 14h15 par D.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Steve Mandanda s'est exprimé sur l'arrivée de Pau Lopez et sur la concurrence au poste de gardien de but.

Steve Mandanda aura de la concurrence cette saison. Pour pallier le départ de Yohann Pelé, l’OM a décidé d’accueillir un nouveau gardien. Après avoir activé plusieurs pistes, Pablo Longoria s’est arrêté sur Pau Lopez, qui portait le maillot de l’AS Roma la saison dernière. Agé de 26 ans, le portier espagnol concurrencera Steve Mandanda, qui se rapproche doucement de la fin de sa carrière. L'international français est revenu sur l'arrivée de Pau Lopez ce vendredi en conférence de presse.

« L’arrivée de Pau Lopez ? C'est juste logique et naturel »