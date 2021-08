Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Steve Mandanda sur Pau Lopez !

Publié le 5 août 2021 à 11h30 par T.M.

Cet été, Steve Mandanda a donc vu un nouveau gardien arriver à l’OM en la personne de Pau Lopez. Prêté avec option d’achat par l’AS Rome, l’Espagnol vient donc concurrence l’international français pour le poste de numéro 1. Et ce jeudi, Mandanda en a dit plus sur cette grande nouveauté pour lui.

Pablo Longoria ne s’en était pas caché et l’avait publiquement exprimé. Cet été, l’une des priorités de l’OM était de recruter un nouveau gardien. Bien que Steve Mandanda, sous contrat jusqu’en 2024, soit toujours là, les Phocéens étaient en quête d’un portier afin de régler dès à présent la succession du Français de 36 ans. Et cela a donc été chose faite avec l’arrivée de Pau Lopez en provenance de l’AS Rome. Prêté avec option d’achat, l’Espagnol se retrouvera donc en concurrence avec Mandanda et Jorge Sampaoli devra alors faire un choix pour savoir qui défendra les buts olympiens. La concurrence promet donc d’être rude entre les deux gardiens. Mais pour le moment, la relation semble plutôt être très bonne être les deux coéquipiers.

« Je savais que quelqu’un devait arriver »

Ce jeudi, à l’occasion d’un entretien accordé à La Provence , Steve Mandanda n’a bien évidemment pas échappé aux questions sur Pau Lopez. Et tout d’abord, le portier de l’OM s’est confié sur l’Espagnol, expliquant ne pas avoir été surpris par cela : « La concurrence, pour parler de Pau (Lopez) qui vient d’arriver, c’est normal. Dans chaque équipe qui veut jouer le haut du tableau, tous les postes sont doublés, nous ne sommes pas les seuls. Yo’ Pelé n’étant plus là, il fallait recruter un gardien. J’avais eu une discussion avec Pablo (Longoria) la saison dernière, je savais que quelqu’un devait arriver. J’ai 36 ans, je ne vais pas rester indéfiniment, le poste de gardien de but ne m’appartient pas et, à un moment donné, il faudra que je parte. Mais je suis encore là ! Je vais jouer le maximum de matches que le coach me fera jouer et essayer de prendre un maximum de plaisir pour finir du mieux possible. (…) C’est plus facile à vivre avec l’expérience ? C’est une évolution normale. A un certain âge, à un certain niveau, il faut du changement. Je le vis très bien, parce que j’en avais parlé en amont avec Pablo. Ce qui se passe ne me surprend pas. C’est bien pour tout le monde qu’il y ait du nouveau… ».

« Pau à l’air d’être quelqu’un de très bien »