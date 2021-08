Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un intérêt du LOSC ? La réponse de Steve Mandanda !

Publié le 5 août 2021 à 8h45 par T.M.

Parti pour vivre une nouvelle saison avec l’OM, Steve Mandanda a été annoncé vers le LOSC cet été. Un intérêt évoqué ce jeudi par le portier phocéen.

Numéro 1 incontesté à l’OM ces dernières saisons, Steve Mandanda va voir son statut quelque peu changer. En effet, avec l’arrivée de Pau Lopez, le portier phocéen se retrouve en concurrence et ce sera donc à Jorge Sampaoli de trancher. Mais l’international français semble être prêt à se battre pour sa place. Et pour cela, comme le10sport.com vous l’a révélé, Mandanda a refusé un départ au LOSC. A la recherche du successeur de Mike Maignan, les Dogues ont pensé au champion du monde. En vain, puisqu’il va donc continuer avec l’OM.

« Je ne fais pas attention à tout ce qui peut se dire… »