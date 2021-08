Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’active pour boucler un nouveau départ !

Publié le 5 août 2021 à 10h45 par B.C.

Doublure de Keylor Navas la saison dernière, Sergio Rico est invité à quitter le PSG après l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. L’Espagnol dispose déjà de plusieurs pistes, mais son départ est loin d’être bouclé.

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG, la hiérarchie des gardiens est une nouvelle fois bouleversée au sein du club de la capitale. L’Italien s’apprête en effet à entrer en concurrence avec Keylor Navas, qui sort d’une grande saison avec l’écurie parisienne, et sa venue chamboule également l’avenir des autres portiers du club. Alors qu’Alphonse Areola a déjà trouvé une porte de sortie en s’engageant à West Ham, en prêt, et que Marcin Bulka est proche de l'OGC Nice, Sergio Rico est lui aussi annoncé sur le départ. L’Espagnol dispose de plusieurs pistes, mais le suspense reste entier concernant son avenir. Pourtant, le PSG souhaiterait rapidement boucler son départ.

Le départ de Sergio Rico se confirme