Mercato - PSG : Quelle doit être la prochaine vente de Leonardo ?

Publié le 5 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Afin d’éventuellement frapper un dernier gros coup sur le marché, mais surtout de rééquilibrer les comptes, Leonardo devrait continuer de dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino. Mais selon vous, quelle doit être la prochaine vente du directeur sportif du PSG après Mitchel Bakker ? C’est notre sondage du jour !

Certes, seul le recrutement d’Achraf Hakimi a nécessité le versement d’une indemnité de transfert. Cependant, les arrivées successives de Georginio Wijnaldum, de Sergio Ramos et de Gianluigi Donnarumma, tous libres, ont considérablement fait gonfler la masse salariale du club de la capitale. De quoi pousser Leonardo et l’ensemble de la direction sportive du PSG à faire le ménage de l’effectif de Mauricio Pochettino. Des joueurs sont paris en prêt en les personnes de Garissone Innocent ou encore d’Alphonse Aréola, quand Marcin Bulka devrait les imiter, lorsque seul Mitchel Bakker a été vendu au Bayer Leverkusen. Le chantier de Leonardo ne ferait que commencer au rayon des ventes.

Des profils, mais des dossiers difficiles