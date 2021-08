Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’enflamme pour l’arrivée de William Saliba !

Publié le 5 août 2021 à 15h10 par T.M.

Prêté par Arsenal, William Saliba va donc évoluer à l’OM cette saison. Pour le plus grand bonheur de Pablo Longoria.

Après l’ASSE et l’OGC Nice, William Saliba va donc connaitre un 3ème club en Ligue 1. Toujours pas dans les plans d’Arsenal et de Mikel Arteta, le défenseur central souhaitait à nouveau partir pour avoir du temps de jeu. Et la priorité du Français était bien définie : rejoindre l’OM et l’effectif de Jorge Sampaoli. Pablo Longoria s’est alors mis au travail pour trouver un accord avec les Gunners et cela a été chose faite. Arsenal a ainsi accepté de prêter Saliba, sans option d’achat, à l’OM pour cet exercice.

« William est un joueur avec un potentiel extraordinaire »