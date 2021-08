Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Steve Mandanda valide un choix très fort de Pablo Longoria !

Publié le 6 août 2021 à 3h00 par A.M.

Interrogé sur l’arrivée de Pau Lopez, Steve Mandanda se montre très satisfait de voir la concurrence se renforcer à son poste.

Très actif cet été, l’Olympique de Marseille s’était notamment fixé un objectif prioritaire à savoir recruter un gardien de but pour compenser le départ de Yohann Pelé. Mais cette fois-ci, l’OM ne voulait pas une simple doublure mais bien un portier capable de concurrencer Steve Mandanda. Jorge Sampaoli veut sortir l’international français de 36 ans de sa zone de confort afin de le maintenir en alerte. Dans cette optique, l’OM a obtenu le prêt de Pau Lopez. Et visiblement, ce n’est pas pour déplaire à Steve Mandanda.

Mandanda ne craint pas la concurrence de Lopez