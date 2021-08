Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça va encore bouger à Marseille !

Publié le 8 août 2021 à 3h15 par A.M.

Déjà très actif sur le marché, l’OM ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin comme l’a expliqué Pablo Longoria.

Depuis l’ouverture du mercato, l’OM est sur tous les fronts. En effet, huit renforts ont déjà signé, à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba et Luan Peres. Et pourtant, ce n’est pas terminé puisque les noms de Daniel Wass, Pol Lirola ou encore Thiago Almada continuent de circuler du côté de l’OM. D’ailleurs, Pablo Longoria reconnaît qu’il y aura encore du mouvement avant le 31 août, notamment dans le sens des départs.

Longoria annonce encore du mouvement