Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel est regretté à Paris !

Publié le 8 août 2021 à 3h00 par A.M.

Alors que les premiers pas de Mauricio Pochettino ont été vivement critiqué, Grégory Schneider estime que Thomas Tuchel avait le profil idéal pour entraîner le PSG.

En décembre dernier, le PSG a pris la décision de se séparer de Thomas Tuchel, seulement quelques mois après avoir atteint la finale de la Ligue des Champions. Mais entre un début de saison poussif et des relations conflictuelles avec Leonardo, le technicien allemand a été poussé vers la sortie, remplacé par Mauricio Pochettino. Un choix que regrette Gregory Schneider.

«Tuchel cochait pas mal de de cases»