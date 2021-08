Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de théâtre pour Dembele !

Publié le 7 août 2021 à 15h00 par La rédaction

En fin de contrat dans un an, Ousmane Dembele semblait déterminé à quitter le Barça. Mais contre toute attente, il pourrait prolonger. Et même baisser son salaire !

Encore une fois dans le dur après sa nouvelle blessure contractée lors du match face à la Hongrie à l’Euro, l’avenir d’Ousmane Dembele reste incertain. Jamais épargné par les pépins physiques, les dirigeants du FC Barcelone se sont posés la question de savoir si le Français avait encore sa place dans le projet catalan. Dembele lui aussi avait des envies d’ailleurs. Mais la donne aurait changé et le joueur formé au Stade Rennais pourrait finalement prolonger son contrat.

Des discussions qui avancent