Mercato - Barcelone : Laporta a tranché pour Dembélé !

Publié le 3 août 2021 à 8h30 par A.C.

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2022, Ousmane Dembélé fait partie de ces joueurs susceptibles de quitter le club cet été.

C’est la grande braderie ! Avec le plafond salarial instauré par la Liga, il n’y a quasiment aucun joueur du FC Barcelone qui est à l’abri. Les Catalans doivent en effet faire une économique de plus de 180M€ avant le début du championnat pour espérer enregistrer le nouveau contrat de Lionel Messi, qui est sans club depuis le 30 juin dernier. Autant dire que Joan Laporta est prêt à tout pour ne pas devenir le président qui a laissé filer l’une des plus grandes stars de l’histoire du Barça, si ce n’est la plus grande et les Français comme Antoine Griezmann, Samuel Umtiti et Clément Lenglet, seraient poussés vers la sortie.

Dembélé parti pour prolonger ?