Foot - Mercato

Mercato - Bordeaux : Le prochain gros coup de Gérard Lopez, c’est lui !

Publié le 8 août 2021 à 1h30 par La rédaction

Contraint de vendre pour pouvoir financer sa campagne de recrutement, Bordeaux devrait se séparer de Tomas Basic. Avec un joli chèque à la clé…

Bordeaux est passé tout proche de disparaitre à cause de sa mauvaise santé financière. Finalement racheté, le club respire. Mais les Girondins ne disposent pas d’une enveloppe de recrutement nécessaire pour pouvoir faire un mercato digne de ce nom alors que l’homme d’affaires Gérard Lopez débute un nouveau cycle. Bordeaux doit donc vendre impérativement avant d’envisager de se renforcer. Et la plus grosse valeur marchande du club serait proche de quitter la Gironde : Toma Basic pourrait rapidement s’envoler vers l’Italie contre une très belle somme.

Bordeaux veut plus de 10 millions d’euros