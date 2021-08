Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo et Al-Khelaïfi préparent le terrain pour Messi !

Publié le 7 août 2021 à 21h45 par A.C.

Au sein du Paris Saint-Germain, on semble vouloir tout faire pour pouvoir accueillir Lionel Messi au cours de ce mercato estival.

L’impensable devrait arriver. Homme d’un seul club et normalement destiné à l’être, Lionel Messi va quitter le FC Barcelone. C’est un communiqué publié tout récemment qui a ouvert la boite de Pandore. « Bien qu'ayant conclu un accord entre le FC Barcelone et Leo Messi et avec l'intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd'hui, il ne peut pas être officialisé en raison d'obstacles économiques et structurels (règlements de la Liga espagnole) » a expliqué le club catalan ce 5 aout dernier. « Compte tenu de cette situation, Lionel Messi ne restera pas lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du Club ne puissent finalement pas être exaucés. Le Barça tient à remercier de tout cœur le joueur pour sa contribution à la valorisation de l'institution et lui souhaite le meilleur dans sa vie personnelle et professionnelle ». Son prochain club est déjà tout trouvé, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain a transmis une offre au clan Messi.

Au sein du PSG, tout le monde se mobilise pour Messi