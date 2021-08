Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le vestiaire du Barça pleure le départ de Lionel Messi…

Publié le 7 août 2021 à 20h30 par La rédaction

Après l’annonce de son départ du FC Barcelone, Lionel Messi a pu lire une multitude de messages à son égard, tous aussi poignants les uns que les autres. Surtout venant de ses coéquipiers…

L’an dernier, la planète foot s’était préparée au départ de Lionel Messi du FC Barcelone. En conflit avec Josep Maria Bartomeu, son ancien président, l’Argentin souhaitait s’en aller. Mais heureusement pour le Barça, Messi n’a pas voulu aller au clash et est donc resté une saison supplémentaire. A la fin de cette saison 2020-2022, Lionel Messi aurait changé son fusil d'épaule, voulant cette fois prolonger, mais la situation économique catastrophique du Barça et le nouveau règlement de la Liga l’en ont empêché. Une aubaine pour le PSG qui semble être le seul club capable d’attirer le sextuple ballon d’or. Comme révélé par le10sport.com, le PSG attend désormais la réponse de Messi après l’offre transmise de 25M€ net annuels. Car cette fois-ci, Barcelone et Messi c’est bel et bien fini. L’occasion pour le vestiaire du Barça de dire au revoir au légendaire numéro 10 argentin.

Lionel Messi couvert de louanges