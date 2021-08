Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouvel indice fort dans le feuilleton Lionel Messi ?

Publié le 7 août 2021 à 21h15 par A.D.

Alors que Lionel Messi ne fera pas son retour au FC Barcelone, Leonardo lui a proposé un contrat de 25M€ nets annuels pour le convaincre de rejoindre le PSG. Sachant qu'elle serait de plus en plus proche d'un départ à Paris, La Pulga aurait reçu chez elle le personnel d'un laboratoire privé. Et à en croire la presse espagnole, Lionel Messi pourrait avoir réalisé un test PCR pour prendre l'avion.

Alors qu'il ne fera pas son retour au FC Barcelone, Lionel Messi pourrait migrer vers Paris et s'engager en faveur du PSG. Conscient de la situation de La Pulga , Leonardo est déjà passé à l'offensive avec une proposition de contrat de 25M€ nets annuels, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Et alors qu'il se rapprocherait dangereusement d'un départ vers le PSG, Lionel Messi se préparerait peut-être déjà à s'envoler vers son nouveau club.

Lionel Messi déjà sur le départ ?