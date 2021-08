Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme bataille attend Leonardo pour cette piste à 35M€ !

Publié le 8 août 2021 à 1h45 par A.D.

Alors qu'il pourrait quitter la Lazio cet été, Joaquin Correa serait dans le viseur du PSG. Toutefois, Leonardo serait contraint de se frotter à l'Inter, Leicester et Everton pour l'attaquant argentin.

Après avoir recruté Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, Leonardo voudrait désormais se pencher sur l'attaque de Mauricio Pochettino. Outre Lionel Messi, qui ne retrouvera pas le FC Barcelone, le directeur sportif du PSG s'intéresserait également à Joaquin Correa. Sous contrat avec la Lazio jusqu'au 30 juin 2024, l'international argentin pourrait être vendu cet été pour une somme avoisinant les 35M€. Toutefois, Leonardo serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier.

L'Inter, Leicester et Everton à l'affût pour Joaquin Correa ?

Selon les informations de Nicolo Schira, la Lazio pourrait bel et bien laisser filer Joaquin Correa contre un chèque de 35M€ cet été. Et pour accueillir l'attaquant de 26 ans, les clubs ne manqueraient pas. En effet, comme l'a indiqué le journaliste italien, l'Inter, Leicester et Everton seraient prêts à tendre les bras à Joaquin Correa lors de ce mercato et ils auraient même déjà manifesté leur intérêt pour lui. Leonardo, le directeur sportif du PSG, est prévenu.