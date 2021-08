Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris sa décision !

Publié le 8 août 2021 à 11h10 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin prochain, Kylian Mbappé semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Si tous les regards sont tournés vers Lionel Messi, à qui le Paris Saint-Germain a soumis une offre selon nos informations, il ne faut pas oublier Kylian Mbappé. Il reste en effet moins d’un an de contrat au Champion du Monde du Français et l’arrivée de Messi pourrait encore plus compliquer les choses. En plus de Neymar, il devra en effet composer avec la présence d’une autre star mondiale, comme nous vous l'avons expliqué sur le10sport.com. Suffisant pour le pousser à quitter le PSG ? Pas si sûr.

Mbappé va rester au PSG, mais...