Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi se prononce sur sa succession à Barcelone !

Publié le 8 août 2021 à 14h00 par La rédaction

Le FC Barcelone va devoir apprendre à faire sans Lionel Messi, son désormais ex-capitaine. Mais l'Argentin ne s'inquiète pas pour l'avenir de son club.

Lionel Messi a fait ses adieux au FC Barcelone, ce dimanche. Après 21 ans au sein du club, 778 matchs et 672 buts, la romance avec l'équipe catalane est désormais terminée. L'Argentin devrait rejoindre le PSG et intégrer ainsi un effectif où Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma sont également arrivés. Un nouveau cycle va ainsi débuter à Paris.

Messi pas inquiet