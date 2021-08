Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Ligue 1 s'enflamme déjà pour Lionel Messi

Publié le 8 août 2021 à 13h30 par La rédaction

Lionel Messi n'est pas encore parisien, mais la Ligue 1 est déjà prête pour accueillir le sextuple ballon d'or. Et ces dernières heures, de nombreux acteurs du championnat français se sont prononcés sur cette incroyable arrivée de l'Argentin qui se prépare au PSG.

Lionel Messi pourrait bel et bien rejoindre le PSG. Ce ne serait plus qu'une question d'heures selon plusieurs informations. Un véritable séisme dans le microcosme de la Ligue 1. Le championnat de France, souvent moqué pour son manque de spectacle, pourrait ainsi disposer d'une nouvelle renommée à l'échelle internationale. La présence d'un esthète mondialement connue permettrait d'attirer la lumière sur la Ligue 1. Les différents acteurs du championnat ont donc été interrogés sur la question. Si forcément, l'arrivée de Messi renforcerait un concurrent, est-elle une bonne nouvelle pour le championnat de France ? Michel Der Zakarian répond par l'affirmative dans des propos relayés par RMC , et l'entraîneur de Brest ne mâche comme à son habitude pas ses mots : « Ce serait extraordinaire. Je ne vais pas être poli, mais il me fait bander. C'est vraiment un super joueur. On dit qu'on a un Championnat de merde, qu'on a plein de choses pas bonnes, mais si on arrive à faire venir un tel joueur c'est extraordinaire. On va se régaler. »

Puel encense le joueur

Autre acteur du championnat interrogé sur cette possible arrivée : Claude Puel. En conférence de presse, avant le match de l'ASSE ce dimanche face à Lorient (15h00), le manager des Verts a d'abord plaisanté : « Vous voyez Messi venir à Saint-Etienne ? » S'il est vrai que les Stéphanois recherchent un élément offensif, l'entraîneur de l'ASSE a ensuite repris son sérieux en déclarant que la venue d'un tel joueur serait forcément un gros plus pour le championnat. Mais le Castrais a également tenu à tempérer l'excitation en expliquant que cette arrivée pouvait également créer des soucis au PSG, dans des propos relayés par Le Progrès : « Ce serait un plus en termes de qualité et de notoriété. C’est un joueur de folie. Aujourd’hui, quelles équipes peuvent faire venir Messi ? Il n’y en a pas beaucoup. Le problème serait d’assurer un certain équilibre dans l’équipe car quand on a un joueur comme ça, on ne peut pas en avoir cinq ou six car il faut trouver un équilibre. Mais cela ne m’appartient pas »

Malo Gusto a hâte