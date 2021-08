Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée de Lionel Messi ? Claude Puel valide !

Publié le 7 août 2021 à 0h45 par La rédaction

Après l'échec de sa prolongation de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi se rapproche du PSG. Pour l'entraîneur de l'ASSE Claude Puel, cette arrivée ne pourrait être que bénéfique pour le championnat de France.

C'est la bombe de ces dernières heures sur le marché des transferts. Le Barça a annoncé que Lionel Messi ne prolongera pas au sein du club culé. Joan Laporta n'est pas en mesure de finaliser le contrat de l'Argentin en raison des exigences financières imposées par la Liga. Ce véritable tremblement de terre en Catalogne pourrait bien faire les affaires du PSG. Depuis cette annonce, les contacts ont activement repris entre le clan de la Pulga et les dirigeants parisiens, comme révélé par le 10 Sport. Le PSG pourrait alors accueillir très prochainement Lionel Messi.

« Si Messi arrive en Ligue 1, ce sera un plus en qualité et en notoriété »