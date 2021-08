Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone avait un incroyable rêve pour Lionel Messi !

Publié le 8 août 2021 à 11h45 par T.M.

Si Lionel Messi est donc en partance pour le PSG, le FC Barcelone aurait aimé conserver l’Argentin par tous les moyens. Certains auraient même imaginé des plans incroyables.

L’annonce a eu l’effet d’une bombe. Alors que tout le monde imaginait que Lionel Messi allait prolonger avec le FC Barcelone, dans un communiqué, le club catalan a finalement annoncé que cela ne se ferait pas pour des raisons économiques. L’histoire d’amour entre Messi et le Barça prend donc fin cet été, au grand dam de Joan Laporta. Devant les journalistes vendredi pour expliquer ce départ de la Pulga, le président blaugrana a expliqué qu’il aurait voulu conserver le sextuple Ballon d’Or, mais qu’il ne pouvait pas pour le bien de son club.

Le scénario fou envisagé à Barcelone