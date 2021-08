Foot - Mercato - PSG

Mercato : Neymar, Mbappé, Messi… Et si le PSG faisait un strike complet ?

Publié le 8 août 2021 à 11h15 par La rédaction

Le rêve de voir le PSG prolonger Neymar et Mbappé, et signer Lionel Messi, commence à devenir réalité. Leonardo est aux portes d’un exploit totalement hors du commun.

Alors que le dossier Messi au PSG semblait voué à l’échec, un seul communiqué a tout changé ! Le FC Barcelone a annoncé que l’Argentin ne prolongerait pas son contrat en raison de la réglementation très stricte de la Liga. Un véritable coup de tonnerre qui a secoué la planète foot, tellement ce retournement de situation était quasiment inenvisageable. Messi devait signer un nouveau bail dans son club de toujours. Finalement, il va être obligé de trouver un nouveau challenge. Et le PSG a sa porte grande ouverte.

Le PSG optimiste

Alors que Neymar a déjà prolongé son contrat jusqu’en 2025 et que Mbappé est bien parti pour rester dans la capitale, l’hypothèse de les voir associer à Messi n’est plus du tout utopiste. Comme révélé par le10sport.com, le PSG et Leonardo ont transmis une offre de 25 millions d'euros net par saison à l'Argentin. L’optimisme règne au sein du club de la capitale. Surtout quand on sait la proximité qui unit Messi et plusieurs joueurs parisiens comme Neymar, Di Maria ou Paredes. Même si l’opération est complexe, les dirigeants parisiens veulent se donner les moyens de réaliser un énorme coup. Et n’ont jamais été aussi proches du but.