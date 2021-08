Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces déclarations de Lionel Messi qui vont faire plaisir au PSG…

Publié le 8 août 2021 à 16h30 par La rédaction

La carrière de Lionel Messi au FC Barcelone se trouve maintenant derrière lui. L'Argentin a fait ses adieux au Barça, où il a passe 21 années de sa vie. Désormais, Messi est attendu à Paris, où il devrait s'engager dans les prochaines heures. Recruté notamment pour remporter la Ligue des Champions, La Pulga compte bien réaliser le rêve des Qataris.

C'est désormais certain, Lionel Messi ne continuera pas son aventure avec le FC Barcelone. L'Argentin a fait ses adieux ce dimanche lors d'une ultime conférence de presse organisée par le Barça. Ce ne serait désormais plus qu'une question d'heures pour que Messi s'envole pour Paris. La Pulga pourrait même passer sa visite médicale dès ce dimanche soir, ou au plus tard lundi matin, comme annoncé par L'Équipe . Désormais, Lionel Messi compterait bien aller de l'avant, notamment en gagnant de nouveaux trophées. Ce qui pourrait s'avérer très utile au PSG dans sa conquête européenne...

« Gagner à nouveau la Ligue des champions et d'autres titres »

À ce jour, Lionel Messi a remporté 37 titres au cours de sa carrière. Son ancien coéquipier Dani Alves, a lui gagné sa 42ème compétition avec son succès avec le Brésil aux Jeux Olympiques. De quoi motiver l'Argentin, comme il l'a affirmé en conférence de presse : « Je suis un gagnant. Je veux continuer la compétition. Si j'étais resté, je me serais battu pour tout. Je veux continuer à me battre. D'ailleurs je tiens à féliciter Dani Alves. Je suis proche des titres et je vais me battre pour le dépasser », avant d'affirmer son souhait de remporter à nouveau la Ligue des champions, chère aux yeux du PSG : « J'ai toujours comme épine du pied le fait de ne pas avoir gagné une autre Ligue des champions. Nous étions si près en demi-finale contre Liverpool (en 2019) que nous aurions pu participer à une autre finale. La demi-finale de Chelsea (2012) avec Pep... Nous avions une génération qui aurait pu gagner une autre Ligue des champions. Mais je ne regrette rien. C'est maintenant à mon tour de gagner d'autres choses. C'est l'un de mes objectifs, gagner à nouveau la Ligue des champions et d'autres titres. Je ferai de mon mieux pour essayer de rattraper Dani, qui gagne partout où il passe. Je vais essayer d'être au moins aussi proche que possible. »

Finir en beauté au PSG ?