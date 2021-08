Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une solution trouvée pour Icardi ?

Publié le 9 août 2021 à 0h15 par A.C.

Vraisemblablement poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi pourrait bien retrouver la Serie A.

Voilà des mois déjà qu’un départ de Mauro Icardi est évoqué du côté du Paris Saint-Germain. L’attaquant n’aurait pas convaincu Leonardo, qui pencherait plus pour le retour de Moise Kean et qui a récemment travaillé sur l’arrivée de Joaquin Correa. Le dossier Lionel Messi ne devrait qu’accélérer les choses pour Icardi. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que le PSG a fait parvenir une offre à Messi, qui a annoncé ce dimanche son départ du FC Barcelone. Or, en Italie on semble persuadés qu’une arrivée du sextuple Ballon d’Or devrait acter le départ prochain d’Icardi, qui a pourtant plusieurs fois clamé haut et fort vouloir rester.

La Roma voudrait se faire prêter Icardi