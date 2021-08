Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho prêt à bouger pour Icardi ? La réponse !

Publié le 8 août 2021 à 0h45 par A.C.

Vraisemblablement poussé vers la sortie par Leonardo, Mauro Icardi pourrait quitter le Paris Saint-Germain pour rebondir à l’AS Roma.

Avec Kylian Mbappé, Neymar et Leonardo qui souhaitait récupérer Moise Kean, l’avenir de Mauro Icardi semblait s’écrire loin du Paris Saint-Germain. Cela ne s’est pas arrangé avec l’annonce du départ de Lionel Messi du FC Barcelone ! Le sextuple Ballon d’Or pourrait en effet signer en faveur du PSG au cours des prochains jours, comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com, ce qui pourrait réduire encore plus le temps de jeu d’Icardi. Ce dernier pourrait rebondir en Italie, où José Mourinho semble prêt à l’accueillir à l’AS Roma.

Icardi pas dans le viseur de la Roma