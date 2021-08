Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce joueur d'Ancelotti s'enflamme pour son choix fort !

Publié le 8 août 2021 à 0h00 par La rédaction

Formé au Real Madrid, Lucas Vazquez y est maintenant lié jusqu’en 2024 depuis sa récente prolongation. L’international espagnol n’a pas caché sa joie vis à vis de son choix.

C’était l’un des gros dossiers du mercato du Real Madrid, et Florentino Pérez l’a géré avec brio. En fin de contrat avec le club madrilène cet été, Lucas Vazquez aurait pu plier bagages. Mais avant son départ, Zinedine Zidane a fait le forcing pour conserver l’ailier droit reconverti latéral, et avec succès. Le joueur formé au Real a prolongé son bail jusqu’à l’été 2024, offrant une solution supplémentaire à Carlo Ancelotti. Quelques mois après l’officialisation de cette extension, Lucas Vazquez est revenu sur son choix.

« Mon bonheur, c'est d'avoir renouvelé avec Madrid, ma maison »