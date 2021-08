Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria déjà fixé pour le retour de Lirola ?

Publié le 7 août 2021 à 22h30 par A.C.

Après un prêt concluant de six mois à l’Olympique de Marseille, Pol Lirola ne devrait vraisemblablement pas revenir.

Avec Arkadiusz Milik, il a été l’un des meilleurs joueurs de l’Olympique de Marseille lors de la deuxième partie de saison dernière. Pourtant, Pol Lirola n’est plus là. Prêté par la Fiorentina, le latéral droit est reparti en Italie le 30 juin dernier, puisque Pablo Longoria a décidé de ne pas lever l’option d’achat de 12M€ présente dans contrat. Depuis, le président de l’OM tente de le récupérer, mais plus le temps passe et plus Lirola semble s’éloigner d’un retour.

Lirola parti pour rester à la Fiorentina