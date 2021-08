Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a dégainé une nouvelle offre pour Daniel Wass !

Publié le 7 août 2021 à 15h10 par D.M.

L'OM aurait transmis une offre de 1,5M€ au FC Valence pour tenter de recruter Daniel Wass. Mais le club espagnol n'a pas l'intention de le laisser partir à moins d'une proposition supérieure à 6M€.

Pablo Longoria n’a pas terminé ses emplettes. Très actif lors de ce mercato estival, le président de l’OM souhaiterait renforcer encore plusieurs secteurs et notamment le côté droit de la défense. Deux joueurs sont annoncés dans le viseur du club marseillais : Pol Lirola et Daniel Wass. Présent en conférence de presse il y a quelques jours, Longoria avait fait le point sur ces deux dossiers : « On doit chercher à compléter l'effectif. Je ne suis pas content avec moi-même. Ce sera toujours mieux d'avoir l'effectif au plus tôt dans la saison. Le marché est compliqué. Sur les arrivées, on a parlé de négociations avec Pol. On parle avec la Fiorentina. Il faut être patient pour avoir toutes les clés. Sur Wass ou Lirola, ce sont des clubs qui n'ont pas fait beaucoup d'opérations. Cela commence à s'activer maintenant ».

Longoria a transmis une nouvelle offre pour Wass, mais...