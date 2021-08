Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli annonce la couleur pour la suite du recrutement !

Publié le 6 août 2021 à 21h30 par D.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli s'est exprimé sur le mercato estival. Même si groupe a été renforcé, l'entraîneur de l'OM espère d'autres renforts cet été.

L’OM est très actif lors de ce mercato estival. Huit joueurs ont posé leurs valises à Marseille cet été : Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Pau Lopez, Mattéo Guendouzi, Luan Peres et William Saliba. Pablo Longoria espère enregistrer d’autres arrivées dans les prochaines semaines. L’OM espère notamment renforcer le poste de latéral droit et continue de discuter avec la Fiorentina et le FC Valence pour Pol Lirola et Daniel Wass.

« Même si tous les postes n'ont pas été doublés, on espère le faire le plus vite »