Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lirola, Wass… Pablo Longoria annonce la couleur pour son recrutement !

Publié le 5 août 2021 à 16h10 par B.C.

À l’occasion de la présentation de William Saliba, Pablo Longoria s’est prononcé sur l’avancée des dossiers Lirola et Wass, dans le viseur de l’OM pour renforcer le flanc droit de la défense.

Avec 8 recrues au compteur, l’Olympique de Marseille souhaite encore se montrer actif avant la fin du mercato estival. Du renfort est notamment attendu sur le flanc droit de la défense, et Pablo Longoria veut faire coup double avec Pol Lirola (Fiorentina) et Daniel Wass (FC Valence). Selon L’Équipe , les deux joueurs auraient donné leur accord pour rejoindre l’OM, mais l'écurie phocéenne est encore loin du compte avec leur club respectif et doit vendre afin de boucler ces dossiers. Présent en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a reconnu vouloir passer à la vitesse supérieure.

« On doit chercher à compléter l’effectif »