Mercato - OM : Dario Benedetto, un départ sous conditions !

Publié le 7 août 2021 à 13h30 par T.M.

Un temps proche de Sao Paulo, Dario Benedetto est finalement en partance pour l’Espagne et le Betis Séville. Toutefois, avant de voir l’Argentin quitter l’OM pour l’Andalousie sous la forme d’un prêt, il y aurait quelques obstacles à surmonter. Explications.

Arrivé il y a deux ans maintenant à l’OM, Dario Benedetto n’a jamais totalement répondu aux attentes. Déçu par l’Argentin, le club phocéen est ainsi parti chercher Arkadiusz Milik à Naples en janvier. Et quel coup réalisé par Pablo Longoria. Alors que le Polonais s’est imposé à la pointe de l’attaque de l’OM, Benedetto a été relégué au second plan, n’entrant pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Face à cela, les Phocéens cherchent à se séparer de l’ancien de Boca Juniors lors de ce mercato estival. Mais reste encore à trouver preneur. Alors qu’on pensait Benedetto en partance pour Sao Paulo ces derniers jours, l’affaire a finalement capoté. Et finalement, le Marseillais devrait poursuivre sa carrière en Europe, plus précisément en Espagne. Si son nom a été évoqué à Elche, où son agent est actionnaire, Dario Benedetto se rapproche plutôt du Betis Séville. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé ce vendredi, un accord est proche d’être trouvé entre les Phocéens et les Andalous pour le prêt d’un an du joueur de 31 ans.

Benedetto au Betis Séville ? Oui, mais…