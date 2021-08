Mercato - OM : Milik envoie un signal fort à Longoria pour son avenir !

Foot - Mercato - OM

Selon la presse italienne, Pablo Longoria serait prêt à vendre Arkadiusz Milik cet été en cas de bonne offre. Actuellement blessé, le buteur polonais à laissé clairement entendre qu'il voulait poursuivre l'aventure avec l'OM cette saison.

Prêté avec obligation d'achat par le Napoli au mois de janvier, Arkadiusz Milik pourrait déjà faire ses valises cet été et quitter l'OM. D'après les dernières indiscrétions de TMW , Pablo Longoria serait prêt à vendre son buteur polonais lors de ce mercato estival en cas de bonne offre. Toutefois, aucun club n'aurait officiellement bougé ses pions pour le moment. Mais que pense Arkadiusz Milik d'un départ de l'OM ?

Sur son compte Twitter , Arkadiusz Milik a tenu à faire passer un message fort, laissant clairement entendre qu'il souhaitait défendre fièrement les couleurs de l'OM cette saison. « Demain commence une nouvelle saison importante pour l'OM. Une saison fondamentale pour tout le monde, même pour moi. Je suis désolé de ne pas avoir pu être sur le terrain dès le début avec mes coéquipiers, mais je fais tout pour récupérer. Allez les gars ! Allez OM » , a posté Arkadiusz Milik sur les réseaux sociaux.

Tomorrow begins a new, important season for OM. A fundamental season for everyone, even for me. I am sorry that I have not been able to be on the pitch from the start with my teammates, but I am doing everything to recover. Come on guys! Allez Om. pic.twitter.com/pZxuwohgVH