Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un incroyable coup proposé à Carlo Ancelotti ?

Publié le 7 août 2021 à 17h00 par T.M.

Jeudi soir, Manchester City officialisait son premier gros coup de l’été avec l’arrivée de Jack Grealish en provenance d’Aston Villa. Toutefois, pour le récent finale de l’Euro avec l’Angleterre, cela aurait pu être différent. Explications.

Pendant que le PSG enchaine les gros coups et attend désormais Lionel Messi, Manchester City répond à sa manière. Comme attendu, les Citizens ont enregistrer l’arrivée de Jack Grealish. Le nouveau numéro 10 de Pep Guardiola débarque en provenance d’Aston Villa, pour la modique somme d’environ 117M€. Un transfert record qui fait de Grealish l’Anglais le plus cher de l’histoire. En attendant l’arrivée d’Harry Kane à Manchester City ? Guardiola peut donc déjà compter sur cette nouvelle arme offensive, qui aurait pourquoi pas pu lui échapper dans les derniers instants…

Le Real Madrid sollicité !