Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi à Paris... à 99% ?

Publié le 7 août 2021 à 22h15 par A.C.

Après l’annonce du FC Barcelone sur sa non-prolongation, Lionel Messi semble plus que jamais proche du Paris Saint-Germain.

Ce mercato a pris un tournant incroyable. Alors que l’été semblait suivre le cours normal des choses, la bombe est arrivée du FC Barcelone, qui a annoncé que Lionel Messi ne signera finalement pas un nouveau contrat avec son club de toujours. Déjà libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, le sextuple Ballon d’Or peut définitivement s’engager avec le club de son choix... et ça pourrait bien être le Paris Saint-Germain ! Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG a fait parvenir une offre à Messi, qui pourrait donc retrouver son ancien coéquipier Neymar.

Messi plus proche que jamais du PSG