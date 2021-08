Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman veut tourner la page Lionel Messi !

Publié le 8 août 2021 à 23h00 par D.M.

Avant le match face à la Juventus ce dimanche, Ronald Koeman s'est adressé au public du stade Johan Cruyff et a fait référence dans son discours au départ de Lionel Messi.

Le FC Barcelone s’apprête à débuter une saison bien particulière. Présent en Catalogne depuis 2000, Lionel Messi ne foulera pas la pelouse du Camp Nou et ne portera plus le maillot catalan. Et pour cause, la Pulga n’est pas parvenu à prolonger son contrat avec la formation blaugrana et est contrainte de quitter son club de cœur. L’international argentin devrait rejoindre le PSG dans les prochaines heures et entamer une nouvelle page de sa carrière. Avant la rencontre opposant le FC Barcelone à la Juventus dans le cadre du Trophée Joan Gamper, Ronald Koeman est revenu sur le départ de Lionel Messi.

« Malgré les adieux de Messi, nous sommes convaincus que nous vous donnerons beaucoup de joies »