Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Jorge Mendes prépare le retour de Cristiano Ronaldo !

Publié le 8 août 2021 à 22h00 par A.C.

A un an de la fin de son contrat, Cristiano Ronaldo ne semble pas avoir totalement abandonné l’idée d’un départ.

Stars de la planète football ces dix dernières années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont énormément fait parler d’eux ces derniers mois. L’Argentin a d’ailleurs confirmé ce dimanche qu’il ne jouera plus au FC Barcelone et plusieurs clubs rêvent de le recruter, avec notamment le Paris Saint-Germain, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com. La situation du Portugais est différente. Il est en effet toujours lié à la Juventus par un contrat, mais en Italie on continue à parler des envies d’ailleurs, alors que les portes du PSG pourraient se fermer... à cause de Messi.

Mendes parle bien d’un retour de Cristiano Ronaldo à Madrid