Mercato - PSG : Un crack brésilien si Pogba ne vient pas ?

Publié le 8 août 2021 à 19h45 par La rédaction

Si le PSG ne parvient à faire venir Paul Pogba, Paris pense à un taulier du Brésil. Un milieu de terrain qui ferait un bien fou au collectif parisien.

Depuis de longues semaines, le PSG cherche de nouveau à frapper un gros coup sur le marché des transferts. En effet, Leonardo étudie la possibilité de faire venir Paul Pogba pour densifier encore plus le milieu de terrain parisien. Mais pour cela, il faudra se mettre d’accord avec Manchester United qui réclame plus de 70 millions d’euros pour lâcher l’international français. Pas à l’abri d’une déconvenue, le directeur sportif brésilien pourrait activer son plan B si l’ancien joueur de la Juventus ne rejoignait pas la capitale. Et regarde du coté du Real Madrid…

Casemiro plus en odeur de sainteté au Real