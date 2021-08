Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Arsenal se tient prêt à dégainer !

Publié le 9 août 2021 à 0h10 par La rédaction

Intéressé par Aouar et Guimaraes, Arsenal se tient prêt à transmettre une offre à l’OL. Avec une préférence pour le Français, moins cher.

Peter Bosz s’est plaint d’un déficit de qualité dans son effectif. Et il se pourrait que dans les jours à venir, son milieu de terrain soit encore plus dégarni. En effet, après le départ de Jean Lucas, Bruno Guimaraes et Houssem Aouar sont désormais sollicités par Arsenal. Un intérêt de longue date pour le second cité, tout proche de rejoindre les Gunners l’été dernier. Ils pourraient jeter leur dévolu sur les deux milieux lyonnais même si les négociations continuent pour essayer de conclure l’arrivée de James Maddison.

Aouar en priorité