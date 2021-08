Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi fait ses adieux aux fans du FC Barcelone !

Publié le 8 août 2021 à 18h15 par A.C.

Après sa conférence de presse, Lionel Messi a décidé d’envoyer un message à ses désormais anciens supporters, via les réseaux sociaux.

En Catalogne on pourrait bien se souvenir de ce dimanche comme l’un des pires jours de l’histoire du FC Barcelone... alors qu’au Paris Saint-Germain on sourit à pleines dents ! Nous vous avons révélé sur le10sport.com, que le PSG a formulé une offre au sextuple Ballon d’Or, qui n’a plus de club depuis le 30 juin dernier. A en croire RMC Sport , il serait attendu dans les prochaines heures à Paris pour y passer sa visite médicale et ensuite signer un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option.

« J'aurais adoré continuer ici, j'ai tout fait pour ça mais à la fin, cela n'est pas arrivé »

Le divorce entre Lionel Messi et le FC Barcelone a été définitivement acté par une conférence de presse riche en émotions, qui s’est déroulée au Camp Nou. Dans la foulée, l’Argentin a tenu à envoyer un message à ses anciens supporters, via son compte Instagram. « J'aurais aimé m'en aller d'une autre manière, même si je suppose qu'aucun adieu ne peut être parfait... J'aurais adoré continuer ici, j'ai tout fait pour ça mais à la fin, cela n'est pas arrivé » a écrit Messi sur le réseau social. « Je n'ai que des remerciements à adresser à tous ceux qui m'ont accompagné durant toutes ces années au club. Et à nos supporters, qui m'ont donné tout leur amour, que j'ai tenté de rendre en donnant tout pour ce maillot. Je m'en vais, ce n'est pas un adieu, juste un au revoir. Allez le Barça ! ».