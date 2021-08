Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le terrible constat du Bayern Munich pour Messi !

Publié le 8 août 2021 à 15h15 par La rédaction

N'ayant pas prolongé au FC Barcelone, Lionel Messi prend actuellement la direction du PSG. Alors que d'autres équipes ont été annoncées comme de possibles destinations, du côté du Bayern Munich, on a rapidement écarté cette possibilité.

Après 21 ans passés au Barça, Lionel Messi ne poursuivra pas son aventure en Catalogne. La Pulga a fait officiellement ses adieux ce dimanche lors d'une conférence de presse organisée au sein du club culé. En proie à de graves problèmes financiers, Joan Laporta n'aura finalement rien pu faire pour conserver Messi. Par conséquent, l'Argentin pourrait s'envoler dans les prochaines heures vers Paris, où il serait attendu pour effectuer sa visite médicale, comme le rapportait L'Équipe . En Europe, le PSG semblait bien être l'un des seuls clubs à pouvoir envisager le recrutement de Lionel Messi.

Messi inatteignable pour le Bayern