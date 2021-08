Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès pousse un coup de gueule sur le feuilleton Messi !

Publié le 9 août 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que l’émotion était très visible dimanche sur le visage de Lionel Messi lors de sa conférence d’adieu au FC Barcelone, Pierre Ménès a réagi à la tristesse de la future star du PSG.

Les larmes aux yeux, Lionel Messi a fait ses adieux au FC Barcelone dimanche en conférence de presse, lui qui s’apprête à débarquer au PSG pour deux ans (plus une année en option). L’attaquant catalan met ainsi fin à une histoire d’amour qui aura duré plus de 21 ans avec le Barça, même si la gestion de la direction blaugrana fait grincer des dents depuis quelques années. Et notamment chez Pierre Ménès…

« La conséquences des dérives d’un club »

Via son compte Twitter , Ménès a évoqué le départ de Lionel Messi en taclant sèchement le FC Barcelone : « L’émotion de Messi est bouleversante. Cette fin est la conséquence des dérives d’un club. On lui souhaite tous d’être heureux. Pour lui. Pour le foot », lâche l’ancien consultant de Canal + .