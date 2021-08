Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho prêt à sauver la mise à Leonardo pour Icardi ?

Publié le 9 août 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que la Roma soit une option pour l’avenir de Mauro Icardi si l’on en croit les bruits de couloir en Italie, la vérité serait tout autre pour l’attaquant du PSG.

Excepté le cas Mitchel Bakker, Leonardo n’a pas pu vendre cet été et a dû se contenter de prêts. Le directeur sportif du PSG aimerait remédier à cette situation d’ici la fin du mercato, d’autant plus que Lionel Messi approcherait à grands pas dans le club de la capitale. Une raison supplémentaire pour le PSG de dégraisser son effectif alors que 10 joueurs seraient mis en vente désormais d’après The Athletic. Cependant, Mauro Icardi a récemment fait savoir par le biais des réseaux sociaux qu’il comptait rester cette saison et celle d’après au PSG. De quoi compliquer la tâche de Leonardo.

Icardi finalement pas sur le départ pour la Roma ?