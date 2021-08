Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tuchel fait une fleur à Pérez pour cette opération légendaire !

Publié le 9 août 2021 à 5h30 par Th.B.

Dans le viseur du Real Madrid et particulièrement si Kylian Mbappé venait à rester à terme au PSG, Erling Braut Haaland aurait pu rejoindre Chelsea, mais Thomas Tuchel a fait les affaires de Florentino Pérez.

Alors que l’incertitude règne autour de l’avenir de Kylian Mbappé au PSG, qui pourrait être conservé malgré l’arrivée imminente de Lionel Messi, le Real Madrid garderait un oeil ouvert et attentif sur le dossier Erling Braut Haaland comme une alternative en cas d’échec pour Mbappé. C’est du moins ce que certains médias espagnols ont récemment tels qu’ Ok Diario . Et alors qu’il était promis à un avenir à Manchester City ou à Chelsea, le premier faisant le forcing pour Harry Kane, il se pourrait que la donne ait changée.

Chelsea voulait Haaland, mais…