Mercato - Real Madrid : Cette grosse réponse sur Haaland !

Publié le 6 août 2021 à 4h15 par T.M.

Pour le Real Madrid, recruter Kylian Mbappé semble impossible. De quoi alors relancer le dossier Erling Braut Haaland pour les Merengue ?

Cet été, le Real Madrid y croit à fond pour Kylian Mbappé. Toutefois, la porte du PSG semble fermée à double tour et bien qu’il existe le risque de voir le Français partir libre dans un an, le club de la capitale ne semble pas vouloir changer de position. Pour Florentino Pérez, il pourrait donc falloir patienter encore un peu pour avoir Mbappé, mais en attendant, c’est Erling Braut Haaland, autre priorité de la Casa Blanca, qui pourrait débarquer. Ou pas…

« Le Real ne va pas bouger pour lui actuellement »