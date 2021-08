Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Haaland dicté par Mbappé ? La réponse !

Publié le 5 août 2021 à 22h45 par A.D.

Le Real Madrid serait totalement sous le charme de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland. Toutefois, le club merengue n'aurait d'yeux que pour l'attaquant du PSG cet été. En cas d'échec dans le dossier Mbappé, Florentino Pérez ne devrait donc pas se rabattre sur Erling Haaland, ou du moins pas avant 2022.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé serait plus que jamais dans le viseur du Real Madrid. En effet, le club merengue voudrait profiter de la situation du Français pour l'arracher au PSG cet été. Dans cette optique, Florentino Pérez serait totalement focalisé sur Kylian Mbappé et travaillerait d'arrache-pied pour obtenir gain de cause d'ici la fin du mercato. Et alors qu'il s'intéresserait également à Erling Haaland, le président du Real Madrid ne devrait pas se tourner vers le Norvégien en cas d'échec avec l'attaquant du PSG.

«Si Mbappé ne vient pas, Haaland ne viendra pas non plus»