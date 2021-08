Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme retournement de situation pour Philippe Coutinho ?

Publié le 5 août 2021 à 21h10 par D.M.

Annoncé sur le départ, Philippe Coutinho pourrait finalement rester au FC Barcelone la saison prochaine notamment si aucune solution n'est trouvée.

Acheté 135M€ en 2018 pour remplacer Neymar, Philippe Coutinho n’a jamais réussi à s’imposer durablement dans l’équipe première. Prêté au Bayern Munich entre 2019 et 2020, le milieu offensif est l’un des nombreux joueurs annoncés sur le départ cet été. Selon les informations de Mundo Deportivo , Tottenham et Liverpool auraient coché le nom de Coutinho et voudraient l’accueillir durant ce mois d’août. Mais le FC Barcelone n’aurait pas l’intention de le brader.

Koeman prêt à conserver Coutinho ?